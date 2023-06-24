Общество 24 июня 2023, 22:56 Танк ЧВК «Вагнер» выехал из ворот ростовского цирка Танк ЧВК «Вагнер» освободил проезд в городской цирк в Ростове-на-Дону Pxhere

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Жители Ростова-на-Дону заметили танк в воротах Ростовского цирка 24 июня. Боевая машина выехала из них только вечером. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале 161.ru.

Многотонный танк стоял между двумя бетонными колоннами и от этого опоры даже немного повело в стороны. Выяснилось, что его специально установили бойцы ЧВК «Вагнер» для блокировки одного из фасадов штаба Южного военного округа, граничащего с Ростовским цирком.

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее обратился к жителям города с призывом не покидать свои дома без крайней необходимости и не выезжать на трассу М4 «Дон», так как там образовались огромные пробки. Также в Ростове-на-Дону, отменили все массовые мероприятия, которые были запланированы на выходные.

Ранее Голубев рассказал о мерах безопасности, которые предприняли региональные власти. По его словам, нынешняя ситуация потребовала максимальной концентрации всех сил для удержания порядка.