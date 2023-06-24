24 июня 2023, 07:34
Массовые мероприятия отменили в Ростове-на-Дону
Губернатор Голубев: в Ростове-на-Дону отменили все массовые мероприятия
Все массовые мероприятия, которые были запланированы на выходные в Ростове-на-Дону, отменили. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«Принято решение об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в Ростове-на-Дону», — написал глава региона.
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Голубев напомнил, что муниципальный транспорт в Ростове-на-Дону работает, но маршруты по центру города изменили. Автобусы из Азова, Батайска и Аксая ходят в обычном режиме.
Голубев уточнил, что есть временные ограничения на таганрогском, а также на северном направлении.
«Пригородный железнодорожный транспорт работает штатно», — заключил губернатор Ростовской области.
Ранее Голубев рассказал о мерах безопасности, которые предприняли в регионе. По его словам, нынешняя ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка.
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