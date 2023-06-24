Общество 24 июня 2023, 05:00 Губернатор Ростовской области сообщил о мерах безопасности в регионе Губернатор Ростовской области Голубев призвал жителей региона сохранять спокойствие РИА «Новости»

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Правоохранительные органы предпринимают все необходимое для обеспечения безопасности жителей Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка.

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«Правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей области», — сообщил Голубев.

Глава региона также призвал местных жителей сохранять спокойствие и не выходить из дома без необходимости.

Ранее региональный главк МЧС предупредил жителей Ростовской области о фейке по введению в регионе комендантского часа. В региональном главке сообщили, что ложная информация об этом стала распространяться в некоторых Telegram-каналах. Как подчеркнули в ведомстве, эти данные не имеют никакого отношения к областному министерству.