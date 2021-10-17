«Такой бардак на российском сегменте». Космонавты решили убраться на МКС после отлета киноэкипажа

После возвращения на Землю киноэкипажа космонавты решили провести уборку на МКС. По их словам, пока на станции шли съемки фильма, они не могли наводить порядок и теперь в российском сегменте настоящий бардак.

Трансляцию переговоров экипажа с Центром управления полетами вело NASA. О ближайших планах по уборке рассказал космонавт Антон Шкаплеров, сообщил «Интерфакс».

«У нас все хорошо, стало посвободнее. Будем уборкой заниматься. Две недели ничего не убиралось, тут такой бардак на российском сегменте», — сказал он.

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели на орбите 12 суток. Они отсняли материал для фильма «Вызов» и сегодня рано утром на корабле «Союз» вернулись на Землю. Командиром корабля был космонавт Олег Новицкий.

После приземления их осмотрели медики. По их данным, состояние всех было удовлетворительным, сейчас все уже находятся в Звездном Городке, где будут проходить реабилитацию после полета в космос.