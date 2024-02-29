Важное 29 февраля 2024, 13:48 Путин объявил о новых нацпроектах в России Путин объявил о запуске в России новых национальных проектов РИА «Новости»

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В России запустят новые национальные проекты — «Семья», «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь» и «Экономика данных». Об этом в ходе послания Федеральному собранию сказал президент Владимир Путин.

Глава государства отметил, что нормой для общества должна стать большая многодетная семья.

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«Регионы, где средние показатели рождаемости находятся ниже среднероссийских, получат до 2030 года 75 миллиардов рублей на решение этой проблемы», — сказал он.

В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» правительство обратит внимание на регионы, где в среднем продолжительность жизни ниже, чем в остальной части России. К 2030 году продолжительность жизни в среднем должна составить 78 лет.

Проект «Молодежь России» посвятили поддержке молодых россиян и будущему страны. Он сформирует позитивный опыт в сфере молодежной политики

Нацпроект «Кадры» призван преодолеть нехватку высококачественных специалистов, а также помочь в профессиональном развитии и обучении граждан страны.

Ранее Путин обозначил преодоление бедности главной задачей правительства.