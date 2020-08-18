Старший сын погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова заявил иск к Михаилу Ефремову на 6,5 миллиона рублей. Остальные члены семьи хотят получить с актера в качестве компенсации всего один рубль.

«Прошу признать моего доверителя потерпевшим и выплатить ему компенсацию морального вреда в сумме 6 миллионов 500 тысяч рублей», — приводит ТАСС слова официального представителя потерпевшей стороны Виталия Аверцева.

Жена, брат и младший сын денег не захотели. В качестве компенсации они желают получить с Ефремова один рубль. В их заявлении говорится, что на свете нет денег, которые могли бы вернуть семье погибшего, поэтому сумму иска установили символическую. Родные Захарова хотят лишь справедливого суда над Ефремовым.

Младший сын Захарова попросил Пресненский суд Москвы максимального наказания для Ефремова. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Утром 18 августа в Пресненском суде столицы началось очередное заседание по делу о смертельной аварии с участием Ефремова. На прошлой неделе актеру стало плохо, его увезли в больницу, где поставили диагноз «инсульт». В связи с этим адвокат обвиняемого попросил разрешить Ефремову прогулки, однако суд жалобу не удовлетворил.

Михаил Ефремов третий месяц находится под домашним арестом. 8 июня он стал участником смертельного ДТП на Садовом кольце в центре Москвы. В аварии погиб курьер Сергей Захаров, в чей фургон на скорости влетел Ефремов на своем внедорожнике.