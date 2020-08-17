Продление домашнего ареста Ефремову признали законным. Прогулки ему не разрешили

Суд признал законным продление домашнего ареста Ефремову до января и не разрешил ему прогулки. Об этом просил адвокат артиста, ссылаясь на слабое здоровье подзащитного.

«Постановление Пресненского районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — приводит слова судьи Анатолия Костюкова корреспондент РИА «Новости».

Ранее адвокат Эльман Пашаев заявил, что у его клиента серьезные проблемы со здоровьем и ему необходимы прогулки на свежем воздухе. Пашаев рассказал о проблемах с речью и онемении конечностей у Ефремова из-за нарушения мозгового кровообращения. Еще актер страдает хронической болезнью легких.

Ефремову на прошлой неделе стало плохо во время очередного судебного заседания по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. У него случился инсульт, из-за чего актер попал на несколько дней в больницу. После этого Пашаев решил подать жалобу по вопросу прогулок его подзащитного.

Ефремов находится под домашним арестом после того, как 8 июня устроил смертельное ДТП в центре Москвы. В аварии погиб курьер Сергей Захаров. Актеру грозит 12 лет лишения свободы. Ему запрещено выходить из дома и общаться с кем-либо, кроме близких.