Сотрудники ФСИН забрали Ефремова из дома в суд. Видео

Михаила Ефремова повезли на очередное заседание суда по делу о смертельном ДТП. В распоряжение «360» попало видео, как сотрудники ФСИН выводят его из дома и сажают в машину. На кадрах актер выглядит бодрым и здоровым.

Ранее адвокат Эльман Пашаев выразил сомнение, что в ближайшие дни Ефремов сможет приехать в суд по состоянию здоровья. На прошлой неделе актер попал в больницу с инсультом. Пашаев заявил, что у его подзащитного из-за нарушения мозгового кровообращения онемели конечности и появились проблемы с речью.

В связи с этим юрист подал жалобу и попросил разрешить Ефремову прогулки, так как ему жизненно необходим свежий воздух. Суд признал продление домашнего ареста законным и прогулки запретил.

Ранее друг Ефремова рассказал, что актер «гуляет» возле открытого окна по ночам, чтобы не привлекать к себе внимания.

Михаил Ефремов третий месяц находится под домашним арестом. 8 июня он стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. В аварии погиб курьер Сергей Захаров, в чей фургон на скорости влетел Ефремов на своем внедорожнике. Актеру грозит 12 лет лишения свободы. «360» ведет онлайн-трансляцию от здания Пресненского суда столицы, куда Ефремова скоро привезут на очередное заседание.