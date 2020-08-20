Сын погибшего в ДТП Захарова увеличил сумму иска из-за «хамства Ефремова»

Старший сын погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова Виталий решил увеличить сумму иска к Михаилу Ефремову до 7,5 миллиона рублей. Причинами послужили хамство актера в зале суда и отказ извиниться.

«Нам с доверителем надоело хамство господина Ефремова, его советы приобрести слуховой аппарат и отказ хотя бы извиниться. До прений мы имеем права заявлять новый иск, уточнять исковые требования. Этим и воспользуемся, увеличив сумму исковых требований на один миллион рублей», — приводит слова адвоката потерпевшей стороны Татьяны Головкиной «Вечерняя Москва».

Ранее Виталий Захаров заявил иск к Ефремову на сумму 6,5 миллиона рублей, а жена, брат и младший сын погибшего — на один рубль. Родные курьера заявили — на свете нет денег, которые могли бы вернуть погибшего, поэтому сумму установили символическую. Они хотят лишь справедливого суда.

В Пресненском суде началось очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. «360» ведет онлайн-трансляцию от здания суда.

8 июня пьяный Ефремов на внедорожнике на полном ходу врезался в фургон Захарова. От полученных травм водитель грузовика умер в больнице через несколько часов после аварии. Актера отправили под домашний арест. Максимальное наказание по его статье — 12 лет лишения свободы.