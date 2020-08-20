Новое заседание по делу о смертельной аварии с Ефремовым проходит в Москве. Онлайн-трансляция

В Пресненском суде Москвы началось очередное заседание по делу о смертельном ДТП, участником которого стал Михаил Ефремов. Актер дал показания о произошедшей в начале июня аварии. «360» ведет прямую трансляцию от здания суда.

Ефремов устроил ДТП в центре столицы 8 июня. Пьяный артист на своем джипе вылетел на встречную полосу и врезался в грузовой фургон. Его водитель Сергей Захаров скончался в больнице. Против актера возбудили уголовное дело. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Адвокат Эльман Пашаев выдвинул новую версию случившегося. Юрист не исключил, что аварию устроили хакеры. Якобы они могли взломать электронику, которой напичкан внедорожник Ефремова.

На прошлой неделе актеру стало плохо на судебном заседании. Его увезли в больницу и выписали через четыре дня. Пашаев заявил, что Ефремову диагностировали инсульт, но потом отказался огласить окончательный вердикт медиков.