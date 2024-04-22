22 апреля 2024, 13:14
Сын Маслякова отреагировал на слухи об уходе отца из КВН
Масляков-младший опроверг сообщения об уходе отца с поста ведущего КВН
Руководитель телепередачи КВН Александр Масляков продолжит работу над проектом. Его сын, Александр Масляков-младший, опроверг ТАСС информацию о том, что ведущий уходит из юмористической телеигры.
«Эта информация на данный момент не соответствует действительности», — заявил Масляков-младший.
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В СМИ появилась информация, что шоумен Дмитрий Хрусталев заменит бессменного руководителя «Клуба веселых и находчивых» на посту ведущего. Отмечалось, что кандидатуру утвердили сам Масляков и его сын.
Ранее звезда Comedy Club Алексей Смирнов рассказал, как на сцене КВН разбили голову его сокоманднику. Юморист добавил, что его команда решила в своих номерах драться по-настоящему.
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