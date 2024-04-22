Общество 22 апреля 2024, 12:01 Стал известен новый ведущий КВН Шоумен Хрусталев станет постоянным ведущим КВН вместо Маслякова РИА «Новости»

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Постоянным ведущим телевизионной игры КВН на протяжении всего 2024 года будет шоумен Дмитрий Хрусталев. Он заменит Александра Маслякова, сообщил портал kp.ru.

Масляков, который на протяжении многих лет был лицом юмористического шоу, в последнее время участвовал в играх КВН не так активно. Особенно это стало заметно в период пандемии COVID-19, когда 82-летний Масляков, ввиду коронавирусных ограничений, находился в карантине и переболел сам.

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В качестве временных замен в играх высшей лиги КВН выступали Валдис Пельш, Вадим Галыгин, Михаил Галустян и Дмитрий Хрусталев. В итоге последнего выбрали на роль постоянного ведущего.

Хрусталев рассказал, как Масляков неожиданно предложил ему принять участие в ведении КВН. Однако между тем разговором и официальным назначением на должность прошло два года.

«Он как „большой брат“: его, может, и нет рядом, но он все видит, знает», — отметил шоумен.

Он также поделился мыслями о том, как изменился КВН за последние 20 лет. По его словам, в юмористическом проекте появилось больше дерзости и актуальности.