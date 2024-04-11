Общество 11 апреля 2024, 18:59 Звезда Comedy Club рассказал, как на сцене КВН разбили голову его сокоманднику Резидент Comedy Club Смирнов рассказал, что члену его команды КВН разбили голову Freepik

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Члену команды КВН, в которой участвовал комик Алексей Смирнов, однажды разбили голову на сцене. О произошедшем резидент Comedy Club рассказал в шоу «Мне смешно».

Юморист поделился, как его команда решила драться по-настоящему в своих номерах. Он даже вспомнил, как ударом порвал рубашку своему коллеге Антону Иванову.

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«Мы это пропагандировали еще в КВН в нашей команде. Мы такие: „а давайте, ведь будет смешно, если мы реально будем драться на сцене. Что какая-то ситуация, вроде комичная, переходит в реальное месило, и все чтоб в зале сидели и были в шоке“», — сказал Смирнов.

Юморист рассказал, как они пародировали музыкальную группу «КГБ». По задумке номера, каждый из персонажей хотел быть на первом плане, из-за чего противостояние переходило в потасовку.

«Мы начинали друг друга реально лупить, какая-то драка. Я прямо прыгал двумя ногами. И мы чуваку разбили голову микрофоном», — рассказал Смирнов.

По его словам, после удара сокоманднику разбили бровь, и у него пошла кровь, из-за чего пришлось наложить швы.

Ранее юморист Сергей Светлаков рассказал, что ушел из команды КВН «Уральские пельмени» из-за конфликта с одним из участников. Он уточнил, что сейчас его обидчик уже не является членом коллектива.