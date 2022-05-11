Свыше 500 российских компаний примут участие в ПМЭФ-2022

Свое участие в 25-м Петербургском международном экономическом форуме подтвердили свыше 500 российских компаний из более чем 65 отраслей. Порядка 80% из них будут представлять руководители, лидирующие позиции займет IT-сектор.

Поскольку сейчас открылось большое окно возможностей для производителей отечественных товаров и услуг, готовых заменить импортные аналоги, важно обеспечить совместную эффективную работу государства и бизнеса.

«Как никогда важно укреплять деловое партнерство через активизацию связей между представителями различных отраслей бизнеса и вести продуктивный диалог по вопросам улучшения делового климата в России. Уверен, площадка ПМЭФ откроет новые возможности и векторы взаимодействия», — сказал советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

На площадке форума представители бизнеса смогут обсудить формы взаимодействия частного бизнеса и предприятий ОПК, механизмы государственного стимулирования крупных частных компаний и оборонных предприятий при реализации совместных инвестпроектов, а также вопросы развития производства высокотехнологичной продукции.

25-й Петербургский международный экономический форум будет проходить с 15 по 18 июня 2022 года.