Баскетболисты «Зенита» примут участие в гала-матче на SPIEF Sport Week 16 июня

Баскетбольный гала-матч Roscongress Cup пройдет 16 июня в рамках SPIEF Sport Week. Он состоится под эгидой 25-го Петербургского международного экономического форума. Матч станет первым шагом в реализации соглашения, подписанного платформой Фонда «Росконгресс» «РК-Спорт» и БК «Зенит».

Подписание соглашения состоялось перед первым полуфиналом «Единой лиги ВТБ».

«„Зенит“ не просто один из ведущих баскетбольных клубов России и Европы — мы современный спортивный бизнес. Наша организация активно развивает партнерские связи в рамках уже существующих и в новых направлениях нашего бизнеса. Мы рады стать партнерами Фонда „Росконгресс“ и соорганизаторами мероприятий спортивной программы Петербургского международного экономического форума», — отметил гендиректор БК «Зенит» Александр Церковный.

Баскетболисты «Зенита» усилят команды, в которые войдут представители политики и бизнеса.

«Для спорта форум стал традиционной площадкой для диалога с бизнесом и презентации своих проектов. В этом году программа SPIEF Sport Week объединяет мероприятия по 10 видам спорта, а гала-матч по баскетболу пройдет уже в шестой раз», — сообщил директор Петербургского международного экономического форума Алексей Вальков.

В разные годы в гала-матчах на ПМЭФ принимали участие олимпийский чемпион Сергей Тараканов, призеры Олимпийских игр Андрей Кириленко и Илона Корстин, чемпионы Европы Сергей Быков и Алексей Саврасенко, призер чемпионатов мира и Европы Андрей Фетисов и другие.