Перспективы газовой отрасли России в новых условиях обсудят на ПМЭФ

На фоне негативных явлений в мировой экономике газ может стать единственным видом топлива, который позволит достичь экологических целей и сохранить экономическую эффективность мирового топливно-энергетического комплекса, считают эксперты. Перспективы российской газовой отрасли в новых условиях обсудят на Петербургском международном экономическом форуме.

В рамках сессии «Мировой рынок газа сегодня и завтра» специалисты поднимут самые актуальные вопросы этой сферы.

Газ остается самым чистым углеводородным источником энергии и имеет наиболее благоприятные перспективы на мировом энергетическом рынке. По прогнозу экспертов, к 2035 году его доля в мировом энергобалансе достигнет 26%. Россия по итогам 2021 года занимает второе место в мире по добыче газа и первое — по экспорту. Доля поставок российского газа в страны Евросоюза достигает 40%.

В настоящее время из-за сокращения поставок российского топлива в ЕС многие европейские производства вынуждены были остановить работу. В связи с этим произошел рост безработицы, увеличилась стоимость ЖКХ. При этом российская газовая отрасль продолжает стабильно функционировать, несмотря на давление со стороны недружественных стран.

Вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что Россия продолжает экспортировать газ, работает над диверсификацией экспортных направлений.

«Разрабатываются программы расширения экспорта энергоресурсов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона», — подчеркнул он.

Также идет работа над расширением использования газа внутри страны. В частности, по поручению президента продолжается газификация и догазификация регионов России, расширяется рынок газомоторного топлива.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 15 по 18 июня в КВЦ «Экспофорум».