Сваха из «Давай поженимся» назвала чистым хайпом предложение брака Путину девушкой из Иванова

Жительница Иванова Юлия Шилова предложила Путину взять ее в жены. Главная сваха страны уверена, что девушка просто хотела хайпануть. Предложение должен делать именно мужчина, а не женщина.

«К желанию выйти замуж за хорошего мужчину это не имеет никакого отношения хотя бы потому, что замуж и ребенка должен попросить мужчина. Другими словами, инициатива должна исходить от мужчины. Здесь чистый воды ХАЙП и желание привлечь к себе внимание любым способом», — написала сваха «Давай поженимся» Роза Сябитова в Instagram.

Она добавила, что Шилова уже успела засветиться на федеральном канале. Затем она задалась вопросом, до каких пор люди будут пренебрегать и затаптывать хамством семейные и человеческие ценности. Ценностями Сябитова назвала девичью гордость, чистоту помыслов и приличие.

«Похоже, вернулись потомки бандитов 90-х, только теперь они уничтожают нас не физически, а психологически», — заключила сваха.

Президент России Владимир Путин 6 марта посетил Иваново. Там он пообщался с местными жителями. Во время встречи Юлия предложила главе государства взять ее в жены. Путин ответил, что «предложение интересное». Девушка передала свои фотографии с номером телефона через службу протокола президента. Теперь она надеется, что ей перезвонят.