Сваха из «Давай поженимся» обвинила россиянок в меркантильности

Сябитова написала, что в тоже время она открыла свое брачное агентство, чтобы подбирать женщинам хороших мужчин, которым не нужно будет «продаваться» и потом пожизненно благодарить его за то, что он согласился взять ее с маленькими детьми.

«Я также не предполагала, что желание выйти замуж за богатого станет масштабной проблемой российских женщин», — написала она и пояснила, что «время Листермана вернулось».

Сябитова отметила, что если раньше женщин соблазняли и уговаривали, чтобы они «продались», то сейчас они это делают «добровольно и с удовольствием».

«Что с вами, женщины? Что пошло не так?» — обратилась Сябитова к своим подписчицам.

В комментариях пользовательницы заявили, что молодые девушки сейчас видят с экранов телевизоров красивую жизнь, и поэтому начинают искать себе не воспитанного мужчину, а спонсора. «Хотят прийти на все готовое, а не прилагать усилия для достижения совместного успеха», — соглашаются подписчицы.

Еще одна женщина написала, что те, кто ищет просто богатого мужчину, не понимают того, что с ними скучно, и потенциальный жених бросает их через пару месяцев. Еще одна подписчица Сябитовой рассказала, что, несмотря на массу предложений от богатых мужчин, она вышла замуж по любви. Вместе с мужем они построили дом, купили машину, воспитали детей и вполне счастливы.