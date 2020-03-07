Предложившая Путину брак жительница Иванова рассказала о себе

Шиловой 28 лет. Мужа у нее нет, и связать свою жизнь она хотела бы именно с президентом России Владимиром Путиным.

«Мне нравится, как он управляет страной, он очень волевой, целеустремленный, сильный, я смотрю обычно все пресс-конференции, которые он дает. Я давно уже им восторгаюсь, насколько он грамотно решает дела, насколько он держится уверенно со своими партнерами на международных переговорах», — рассказала женщина о своем отношении к руководителю России.

Она добавила, что готовилась к визиту Путина в Иваново. Она смогла передать свои фотографии для президента через его службу протокола и поговорить с ним лично. Российский лидер остановился пообщаться с местными жителями. Шилова стояла в толпе и смогла привлечь к себе внимание президента. Она с ходу предложила ему взять ее в жены.

Путин сказал, что «предложение интересное» и спросил, как ее зовут. Дальше этого разговор не пошел, но Юлия надежды не теряет — на фотографиях она оставила номер своего телефона. Собеседница добавила, что если бы судьба дала ей шанс стать первой леди, она бы обязательно им воспользовалась.

Путин побывал в Иванове 6 марта. Он посетил парашютный завод, детскую поликлинику и встретился с простыми местными жителями и общественниками.