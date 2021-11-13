Депутат Госдумы объяснил необходимость введения QR-кодов

Введение QR-кодов позволит снизить заболеваемость ковидом в стране, так как россияне начнут активнее проходить вакцинацию. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

«Введение QR-кодов должно стимулировать вакцинацию. Когда привьется более 80% граждан — заболеваемость упадет», — процитировало депутата Ura.ru.

По словам Хубезова, при тяжелой эпидемической обстановке существует только два пути: либо закрыть абсолютно все, либо не закрывать, но максимально обезопасить население.

«На мой взгляд, лучше выбрать второй вариант», — заключил депутат.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ведение QR-кодов о вакцинации от коронавируса может предотвратить появление новых штаммов. Он пояснил, что непривитые не будут заражаться сами и передавать возбудитель болезни другим.

Законопроект о введении QR-кодах на транспорте и в общественных местах уже внесли на рассмотрение в Госдуму. Если документ одобрят, то новые правила будут действовать до 1 июня 2022 года. Согласно им, без QR-кода можно будет хоть только в аптеки, продуктовые магазины и торговые точки с товарами первой необходимости.