Кремль анонсировал большую работу над законом о QR-кодах на транспорте

По законопроекту о QR-кодах о вакцинации от коронавируса на транспорте, в кафе и магазинах предстоит серьезная работа в Госдуме. К ней привлекут экспертов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нам известно об этой инициативе правительственного штаба. Действительно, там определенные наработки есть. Но еще предстоит достаточно серьезная работа по этому законопроекту в парламенте, естественно, с участием специалистов, экспертов», — приводит ТАСС слова Пескова.

Глава пресс-службы Кремля добавил, что QR-коды — это мировая практика, которую во многих странах в пандемию признали безальтернативной.

Накануне оперативный штаб сообщил о подготовке законопроекта о QR-кодах о прививке от SARS-CoV-2 на транспорте, в магазинах и общепите. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал эту идею великолепной. Ранее адвокат Ильдар Фазлеев предупредил россиян об уголовной ответственности за использование поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса.