Судья КС назвал Советский Союз незаконно созданным государством
Советский Союз назвали «незаконно созданным государством». Его преемницей Россию считать не стоит: страна не должна быть причастна «к тоталитарным преступлениям». Свое мнение по этому поводу высказал судья Конституционного суда Константин Арановский, которого процитировала газета «Коммерсант».
Власти СССР, подчеркнул он, занимались «репрессивно-террористическими деяниями». И у России не должно быть с ними ничего общего.
Арановский заявил, что Российская Федерация «заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное».
«Даже в условном юридическом смысле России незачем навлекать на свою государственную личность вину в советских репрессиях и замещать собою государство победоносного и павшего затем социализма», — сказал судья.
Арановский заметил, что Российской Федерации не стоит быть причастной «к тоталитарным преступлениям ни „лично“, ни в правопреемстве». Он заключил, что необязательно идеализировать российскую государственность, но нет оснований «вязать ее правопреемством с тоталитарным режимом».