    17 февраля 2020, 10:27

    Судья КС назвал Советский Союз незаконно созданным государством

    Александра Ломейко

    Советский Союз назвали «незаконно созданным государством». Его преемницей Россию считать не стоит: страна не должна быть причастна «к тоталитарным преступлениям». Свое мнение по этому поводу высказал судья Конституционного суда Константин Арановский, которого процитировала газета «Коммерсант».
    Судья КС назвал Советский Союз незаконно созданным государством

    Власти СССР, подчеркнул он, занимались «репрессивно-террористическими деяниями». И у России не должно быть с ними ничего общего.

    Арановский заявил, что Российская Федерация «заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное».

    «Даже в условном юридическом смысле России незачем навлекать на свою государственную личность вину в советских репрессиях и замещать собою государство победоносного и павшего затем социализма», — сказал судья.

    Арановский заметил, что Российской Федерации не стоит быть причастной «к тоталитарным преступлениям ни „лично“, ни в правопреемстве». Он заключил, что необязательно идеализировать российскую государственность, но нет оснований «вязать ее правопреемством с тоталитарным режимом».