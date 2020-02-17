Судья КС назвал Советский Союз незаконно созданным государством

Власти СССР, подчеркнул он, занимались «репрессивно-террористическими деяниями». И у России не должно быть с ними ничего общего.

Арановский заявил, что Российская Федерация «заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное».

«Даже в условном юридическом смысле России незачем навлекать на свою государственную личность вину в советских репрессиях и замещать собою государство победоносного и павшего затем социализма», — сказал судья.

Арановский заметил, что Российской Федерации не стоит быть причастной «к тоталитарным преступлениям ни „лично“, ни в правопреемстве». Он заключил, что необязательно идеализировать российскую государственность, но нет оснований «вязать ее правопреемством с тоталитарным режимом».