Бывшие немецкие пленные вспомнили о жизни в СССР

Отец 75-летнего Карла Бройнингера занимался разработкой самолетных автопилотов для нацистской армии, а после войны оказался безработным. В 1946 году он приехал в СССР и остался там на 12 лет.

Гельмут Бройнингер рассказывал сыну, что в то время зарплату немецким специалистам давали выше, чем русским. А продуктов в послевоенном Союзе было больше, чем в Германии. Однако свободу специалистов старались ограничить. Например, о походе на рынок нужно было предупредить заранее.

Приехавшие немцы объединялись в группы, устраивали спектакли, концерты и создавали кассу взаимопомощи. Местные относились к ним неплохо и даже пили вместе водку. Дети, по словам Карла, играли на берегу реки, устраивали палаточные лагеря и рыбачили.