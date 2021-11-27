Судебные заседания по делу о взрыве метана на шахте «Листвяжная» начались в Кемерове

В кемеровском Центральном районном суде начались заседания по делам о взрыве на шахте «Листвяжная» Фигурантам изберут меру пресечения. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента.

По данным агентства, всего этих заседаний будет пять — дальнейшую судьбу каждого фигуранта решат отдельно.

Метан взорвался на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области утром 25 ноября. Во время ЧП погиб 51 человек, более 60 получили разные травмы. Правоохранители завели уголовные дела и задержали директора шахты, его первого заместителя, начальника участка и специалистов, которые недавно были там с проверкой. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать дела о гибели людей на шахте в Кузбассе в центральный аппарат ведомства.

Накануне стало известно, что считавшийся погибшим горноспасатель Александр Заковряшин выжил. Он пробыл под землей всю ночь и сам смог выйти на поверхность. У него переохлаждение, обезвоживание и отравление продуктами горения.

Власти региона объявили траур. Президент России Владимир Путин назвал гибель шахтеров и спасателей в Кузбассе большой бедой и распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим.