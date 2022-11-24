Общество 24 ноября 2022, 08:31 Блогера Некоглая выдворили из России «Известия»: тиктокера Некоглая депортировали из России в Армению

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Блогера Некоглая депортировали из России. Он вылетел из Москвы в Ереван утренним рейсом, сообщили «Известия».

Так как прямого авиасообщения с Молдовой у России нет, Некоглая отправляли в Армению. По данным издания, тиктокер вылетел из аэропорта Домодедово в 07:00 в четверг, 24 ноября.

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До этого блогер две недели провел в центре временного содержания мигрантов.

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Некоглая (настоящее имя Николай Лебедев) признали виновным в нарушении правил миграционного учета. Об этом указано в постановлении Пресненского районного суда города Москвы, которое было принято 9 ноября.

Суд признал Лебедева виновным в совершении административного правонарушения. Ему было назначено наказание: штраф 5000 рублей и административное выдворение за пределы России.

Некоглай опубликовал пародийный ролик с солдатом ВС РФ, который успел откинуть в сторону сброшенные на него с дрона гранаты.