24 ноября 2022, 08:31
Блогера Некоглая выдворили из России
«Известия»: тиктокера Некоглая депортировали из России в Армению
Блогера Некоглая депортировали из России. Он вылетел из Москвы в Ереван утренним рейсом, сообщили «Известия».
Так как прямого авиасообщения с Молдовой у России нет, Некоглая отправляли в Армению. По данным издания, тиктокер вылетел из аэропорта Домодедово в 07:00 в четверг, 24 ноября.
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До этого блогер две недели провел в центре временного содержания мигрантов.
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Некоглая (настоящее имя Николай Лебедев) признали виновным в нарушении правил миграционного учета. Об этом указано в постановлении Пресненского районного суда города Москвы, которое было принято 9 ноября.
Суд признал Лебедева виновным в совершении административного правонарушения. Ему было назначено наказание: штраф 5000 рублей и административное выдворение за пределы России.
Некоглай опубликовал пародийный ролик с солдатом ВС РФ, который успел откинуть в сторону сброшенные на него с дрона гранаты.
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