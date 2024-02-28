Общество 28 февраля 2024, 19:31 Суд зарегистрировал новые иски из-за «голой» вечеринки Ивлеевой Суд Москвы принял новые иски к Ивлеевой о взыскании морального вреда РИА «Новости»

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Новые иски зарегистрировали в Лефортовском суде от двух граждан к блогеру Анастасии Ивлеевой и ООО «Арт Центр», которое является владельцем клуба «Мутабор», о взыскании компенсации морального вреда в размере 1 рубля в пользу каждого истца. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Лефортовский районный суд зарегистрировал исковые материалы по иску Лукмановой О. А. и Соколова А. В. к Ивлеевой Анастасии Вячеславовне и ООО „Арт Центр“», — указали в судебной инстанции

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Таганский суд Москвы 16 февраля рассмотрел иск к компании МТС с требованием компенсации миллиарда долларов за «голую» вечеринку Ивлеевой в клубе «Мутабор». Судья отказала в удовлетворении искового заявления.

Также аналогичные иски зарегистрировали в Лефортовском суде Москвы к Анастасии Ивлеевой и основному акционеру АФК «Система» Владимиру Евтушенкову. Истец требовал с каждого по одному миллиарду долларов в фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Блогер Настя Ивлеева провела в ночь на 21 декабря закрытую вечеринку с дресс-кодом «почти голые». На мероприятии заметили Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Диму Билана и других представителей шоу-бизнеса.