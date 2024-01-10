Общество 10 января 2024, 12:41 Работу московского клуба «Мутабор» приостановили на три месяца Суд в Москве приостановил работу клуба «Мутабор» на три месяца Zamir Usmanov/Global Look Press

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Лефортовский районный суд приостановил на 90 дней работу столичного клуба «Мутабор», в котором прошла «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Общественно заведение признали виновным в административном проступке по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Роспотребнадзор составил протокол на основании кассового чека и карты некоего инфекционного больного.

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Заседание состоялось в закрытом режиме. Представителей СМИ пригласили лишь на оглашение приговора.

Ранее Российское авторское общество решило взыскать 537 тысяч рублей с клуба «Мутабор». Иск поступил в Арбитражный суд Москвы 8 января, на тот момент его не приняли к рассмотрению. Основания для подачи заявления не уточнялись. В качестве ответчика указали ООО «Арт Центр».

Зачастую РАО судится с организаторами мероприятий из-за исполнения песен без договора или нарушения соответствующих контрактов.