Общество 16 февраля 2024, 13:38 Суд отклонил иск к МТС из-за «голой» вечеринки Суд в Москве отклонил иск на 1 млрд долларов к МТС из-за «голой» вечеринки РИА «Новости»

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В Таганском суде Москвы прошло слушание по делу о компенсации одного миллиарда долларов к компании МТС. Иск отклонили, сообщило РИА «Новости».

Компенсацию требовал некий Александр Трещев. Поводом иска стала «голая» вечеринка.

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«В удовлетворении искового заявления Трещева Александра Станиславовича к ПАО „МТС“ отказать», — констатировала судья Ольга Синельникова.

Сам Трещев на заседание не явился. Он просил перенести слушание якобы из-за того, что ему не хватает времени как следует подготовиться. Ответчик на требование Трещева возразил. В итоге заседание прошло без истца.

В МТС уточнили, что не имели никакого отношения к «голой» вечеринке, инициатором которой была телеведущая и один из амбассадоров компании Анастасия Ивлеева. Они не спонсировали мероприятия и не участвовали в его организации.

Трещев же указывал на то, что МТС делал рекламную интеграцию с телеведущей.