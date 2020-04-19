Суд взыскал с россиянки долг под 600%

Жительница Тверской области взяла в долг у микрофинансовой организации (МФО) 25 тысяч рублей под почти 600% годовых. Через месяц она кредит не погасила и ее задолженность перевалила за 70 тысяч рублей.

Как сообщила пресс-служба Торопецкого районного суда Тверской области, с нее взыскали всю эту сумму. Кроме этого, женщина еще оплатила государственную пошлину.

В 2020 году россияне стали чаще брать микрозаймы «до зарплаты». Небольшие суммы занимают на срочные нужды и на оплату кредитов в банке.

Ранее лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский призвал ликвидировать все микрофинансовые организации в России. По его словам, МФО загнали сограждан в кабалу. Депутат считает, что все долги россиян необходимо списать. Жириновский напомнил, что жители РФ должны МФО в общей сумме 40 миллиардов рублей.