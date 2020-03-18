Россияне стали чаще брать займы «до зарплаты»

Россияне стали чаще занимать у микрофинансовых организаций в 2020 году. Мотивом к этому стала необходимость восполнить нехватку средств и рефинансировать банковские кредиты.

К такому выводу пришли эксперты компании Webbankir, которая входит в топ-5 на рынке МФО, пишет газета «Известия». Специалисты Webbankir провели анализ целей, которые клиенты указывают при обращении за деньгами.

По результатам исследование стало понятно, что за последние три года доля займов россиян на срочные нужды возросла в 1,5 раза. При этом количество обращений за деньгами на дорогие покупки упало на столько же.

Из-за ужесточения кредитной политики банками МФО ожидают дальнейшего притока клиентов. Тем временем в банках уверены, что в период финансовой нестабильности люди будут брать займы чаще всего на неотложные нужды.

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