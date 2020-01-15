«Загнали граждан в кабалу»: Жириновский призвал списать долги россиян перед МФО

Микрофинансовые организации загнали жителей России в кабалу. Их нужно ликвидировать, а имеющиеся у людей долги по кредитам — списать.

С таким предложением выступил глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский, рассказав о своем отношении к МФО в Twitter. Неприязнь политик, как выяснилось, использует и к коллекторским агентствам.

«Мы поддержим ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств в России. Они загнали граждан в кабалу», — заявил Жириновский.

Он также призвал списать «все 40 миллиардов рублей долгов граждан перед ними».

За два года, по данным Национального бюро кредитных историй, доля одобренных заявок по кредитам для россиян снизилась. В 2019-м она составила 36,9%. Банки ориентируются на уже имеющихся клиентов, а новым — «закручивают гайки».

Отказывают россиянам в кредитах чаще всего из-за кредитной нагрузки. Риск не получить одобрение довольно высок, если человек уже взял немало займов. Высокий доход в таком случае не поможет.