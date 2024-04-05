Общество 05 апреля 2024, 18:29 Суд взыскал с бывших владельцев ЧЭМК 105 миллиардов рублей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры России и постановил взыскать 105 миллиардов рублей с семей экс-владельцев Челябинского электрометаллургического комбината. Информацию об этом опубликовали в картотеке арбитражных дел.

«Иск удовлетворить полностью», — указали в документах на сайте.

Реклама

Генпрокуратура расширила список ответчиков, и, помимо Юрия и Людмилы Антиповых, включила в него семью Александра Аристова и группу компаний «Ариант». Также она увеличила сумму для взыскания с 25,8 миллиарда до 105 миллиарда рублей.

Ранее ЧЭМК, принадлежащий миллиардеру Юрию Антипову, решили передать Ростеху. По информации РБК, госкорпорация оставит 25% активов в капитале, а 75% продаст частному инвестору. В феврале суд признал проведенную более 30 лет назад приватизацию предприятий незаконной.

Владельцы комбината оспорили передачу государству заводов ЧЭМК. Они направили апелляцию в арбитражный областной суд 5 марта.