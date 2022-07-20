Суд прекратил дело против видеоблогера Хованского

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге закрыл уголовное дело против видеоблогера Юрия Хованского в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Об этом в Telegram-канале сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Суд прекратил уголовное дело в отношении Хованского в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности», — сказано в сообщении пресс-службы судов.

Хованского задержали 10 июня 2021 года после обнародования в социальных сетях видеоролика с песней о теракте в Театре на Дубровке, исполненной в 2012 году. Действия Хованского сочли оправданием терроризма. Спустя шесть месяцев блогер вышел из СИЗО с мерой пресечения в виде запрета определенных действий.

После освобождения Хованский записал для подписчиков видеоролик, в котором попросил их не нарушать действующее законодательство РФ.