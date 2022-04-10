«Батин совет: законы лучше соблюдать». Хованский записал первое видео после выхода из СИЗО

Блогер Юрий Хованский записал первый ролик после выхода из СИЗО. Он поблагодарил тех, кто поддерживал его в трудное время, рассказал о тюремном заключении и посоветовал подписчикам «соблюдать законы». Запись появилась на YouTube в ночь на 10 апреля.

Хованский признался, что соскучился по своим зрителям, и рассказал, что ему наконец разрешили пользоваться интернетом.

«Ребята, батин совет: какими бы глупыми вам ни казались законы, лучше их соблюдать. В тюрьме вам точно не понравится, там никому не нравится. Ведите себя хорошо», — иронично посоветовал блогер.

Он заявил, что не собирается на все ближайшее время посвящать свои видео тюремному заключению, поскольку хочет остаться «многогранным».

Хованский также порассуждал о возможности отъезда из России в будущем.

Поводом для обвинения блогера по статье об оправдании терроризма стала песня о теракте в Театре на Дубровке, которую он исполнил в 2012 году. Хованского взяли под стражу 10 июня 2021 года и несколько раз продлевали срок ареста. В конце года меру пресечения изменили на запрет определенных действий. Блогер не должен был выходить из дома после 18:00, выходить в Сеть и приближаться к квартире, где спел злополучную песню.