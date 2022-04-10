«Батин совет: законы лучше соблюдать». Хованский записал первое видео после выхода из СИЗО
Блогер Хованский записал первое видео после выхода из СИЗО
Блогер Юрий Хованский записал первый ролик после выхода из СИЗО. Он поблагодарил тех, кто поддерживал его в трудное время, рассказал о тюремном заключении и посоветовал подписчикам «соблюдать законы». Запись появилась на YouTube в ночь на 10 апреля.
Хованский признался, что соскучился по своим зрителям, и рассказал, что ему наконец разрешили пользоваться интернетом.
«Ребята, батин совет: какими бы глупыми вам ни казались законы, лучше их соблюдать. В тюрьме вам точно не понравится, там никому не нравится. Ведите себя хорошо», — иронично посоветовал блогер.
Он заявил, что не собирается на все ближайшее время посвящать свои видео тюремному заключению, поскольку хочет остаться «многогранным».
Хованский также порассуждал о возможности отъезда из России в будущем.
Поводом для обвинения блогера по статье об оправдании терроризма стала песня о теракте в Театре на Дубровке, которую он исполнил в 2012 году. Хованского взяли под стражу 10 июня 2021 года и несколько раз продлевали срок ареста. В конце года меру пресечения изменили на запрет определенных действий. Блогер не должен был выходить из дома после 18:00, выходить в Сеть и приближаться к квартире, где спел злополучную песню.