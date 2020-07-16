Суд посчитал арест Фургала законным

«Жалобу защиты на избрание Фургалу меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции — без изменения», — огласила решение судья.

Фургал присоединился к заседанию в режиме видео-конференц-связи из СИЗО. В перерыве он выступил с философским монологом, в котором назвал изолятор «местом с плохой аурой», а себя — «обезьянкой в клетке».

«Сейчас всем интересно, все смотрят, чем это закончится. Но пройдет немного времени, появится новый повод, и всем станет уже не интересно», — добавил Фургал.

Он также недоволен тем, что администрация СИЗО не выдает ему передачи.

Фургала задержали в ночь на 9 июля. Его обвиняют в организации убийств и покушений на предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 годах. Сам губернатор отрицает свою вину. Главу региона оставили под арестом на два месяца — до 9 сентября.

Фургал пожаловался на сыпь на руках. Сам он считает, что это аллергическая реакция в СИЗО.

В ЛДПР надеются, что указа об отставке губернатора не будет. Однако если это все-таки произойдет — кандидат должен быть от их политической партии.