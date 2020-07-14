Арестованный хабаровский губернатор пожаловался на аллергию в СИЗО

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которого обвиняют в организации убийств, пожаловался на сыпь. Сам он считает, что это аллергическая реакция.

Об этом «Интерфаксу» сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников. По его словам, руки губернатора покрылись красными пятнами.

Фургал, ссылаясь на медицинское образование, утверждает, что это началось из-за ношения перчаток и может привести к анафилактическому шоку. Пока задержанный находится в камере один на карантинном режиме.

Губернатора Хабаровского края задержали в ночь на 9 июля. Его обвиняют в организации убийств и покушений на предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области, совершенных в 2004–2005 годах. Сам Фургал обвинения отрицает. Слушание по делу состоялось в закрытом от журналистов режиме. Его оставили под арестом на два месяца, до 9 сентября.