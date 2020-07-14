Названы кандидаты на смену Фургала от ЛДПР

В партии надеются, что указа об отставке хабаровского губернатора Сергея Фургала не будет. Однако если это все-таки произойдет — кандидат должен быть от ЛДПР.

Об этом заявил депутат партии ЛДПР Кирилл Черкасов в беседе с РБК. Видео выложено в Instagram.

«Мы очень надеемся, что этого указа не будет, но если это состоится, тогда, конечно, учитывая ситуацию, в рамках действующего законодательства исполняющий обязанности должен быть назначен. Мы уверены, что это должен быть представитель ЛДПР», — сказал Черкасов.

По словам депутата, на пост Фургала выдвинуты три кандидата — председатель комиссии по спорту Михаил Дегтярев, председатель комиссии по экономике и предпринимательству Сергей Жигарев и депутат Госдумы Андрей Андрейченко.

Черкасов отметил, что по ним уже поданы документы в «соответствующие кабинеты». По его словам, при выдвижении кандидатов учитывались их знания в промышленности и Дальнего Востока.

В начале июня губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали. Он подозревается в организации убийств и покушений на предпринимателей. Речь идет о действиях организованной преступной группы в 2004–2005 годах. Его заключили под стражу на два месяца. На днях защита Фургала обжаловала принятое решение.