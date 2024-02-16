Знаменитости 16 февраля 2024, 03:28 Суд рассмотрит иск к МТС на $1 млрд из-за «голой» вечеринки Ивлеевой Таганский суд рассмотрит иск к МТС на $1 млрд из-за вечеринки Ивлеевой РИА «Новости»

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Таганский суд Москвы в пятницу начнет рассматривать иск к компании МТС с требованием компенсации миллиарда долларов за «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». Об этом РИА «Новости» сообщили в суде.

Судебное заседание по существу назначили на 16 февраля. Согласно иску, оператор обязан перевести миллиард долларов в государственный фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества».

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Инициатор исков продюсер Александр Иншаков рассказал «360», что продолжит обращаться в суд до тех пор, пока не добьется желаемого. Сумма по иску также не изменится.

На этой неделе аналогичный иск зарегистрировали в Лефортовском суде Москвы к Анастасии Ивлеевой и основному акционеру АФК «Система» Владимиру Евтушенкову из-за вечеринки в клубе «Мутабор». Истец требует с каждого по одному миллиарду долларов в тот же фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Блогер Настя Ивлеева устроила в ночь на 21 декабря закрытую вечеринку с дресс-кодом «почти голые». Мероприятие посетили Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Дима Билан и другие звезды шоу-бизнеса.