Знаменитости 16 февраля 2024, 02:16 «Спустился с Голгофы». Билан рассказал о жизни после «голой» вечеринки Дима Билан заявил, что пережил испытания после вечеринки Ивлеевой РИА «Новости»

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Исполнитель Дима Билан пережил много неприятностей в 2023 году, назвав его переломным в жизни и карьере. Несмотря на все неприятности, певец продолжает верить, что худшее осталось позади. Об этом он рассказал изданию Woman.ru.

«Прошло очень много испытаний, о которых не написано в газетах. И у меня было некое соображение, что я сейчас спускаюсь с Голгофы и мое невероятное счастье, что этот эпизод заканчивается», — отметил он.

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Билан стал одним из гостей «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой, которая состоялась в ночь с 20 на 21 декабря в клубе «Мутабор». После этого на звезд российского шоу-бизнеса обрушился шквал критики.

В январе Дима Билан побывал в Донбассе с партией гуманитарной помощи. Певец посетил Республиканский травматологический центр, где вручил подарки детям. Также навестил детский центр в Горловке, передав руководству учреждения кондиционеры.

Кроме того, исполнитель выделил приюту для бездомных животных три миллиона рублей, А также взял себе питомца — кота по имени Шахтер.