Казанского стрелка Галявиева перевели в СИЗО Петербурга

Устроивший нападение на казанскую школу Ильназ Галявиев этапирован в следственный изолятор Санкт-Петербурга. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова.

По словам собеседника агентства, это может быть связано с проведением дополнительных экспертиз.

В ОНК уже сообщали, что психолого-психиатрическая экспертиза, которую прошел Галявиев в Центре Сербского, признала его невменяемым. Но после следователи заявили, что процедура еще не закончена.

«Предположительно, его этапировали в СИЗО Санкт-Петербурга для проведения дополнительных экспертиз», — сказал Мельников.

Бывший студент колледжа Ильназ Галявиев ворвался с оружием в казанскую гимназию №175 и устроил стрельбу по ученикам и сотрудникам учебного заведения. Жертвами нападения стали четыре мальчика, три девочки и две учительницы. Ранения получили 23 человека, в том числе 20 детей.

Галявиев сдался полиции, только когда у него закончились патроны. В отношении молодого человека завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что врачи диагностировали у стрелка болезнь головного мозга, но на учете у психиатра Галявиев не состоял и без проблем смог получить разрешение на оружие.

До последнего времени казанский стрелок находился в московском следственном изоляторе «Бутырка». Его соседями по камере стали обвиняемый в убийстве и фигурант уголовного дела о разбое.

По словам представителей Общественной наблюдательной комиссии Москвы, сейчас молодой человек раскаивается в случившемся, признает вину, говорит о своей вменяемости и просит вернуть его в Казань.