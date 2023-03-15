Общество 15 марта 2023, 18:39 Суд отказал активисту во взыскании морального вреда из-за номера Киркорова с крестом Таганский районный суд отказал активисту в иске против Киркорова из-за номера с крестом РИА «Новости»

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Таганский районный суд отказал в иске православному активисту Михаилу Феодориди, который хотел получить моральную компенсацию после скандального номера певца Филиппа Киркорова с крестом. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Изначально активист в качестве морального ущерба запросил один миллион рублей. Потом эту сумму снизили до одного рубля.

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«Решением суда от 15 марта 2023 года в иске Феодориди Михаила Федоровича к Киркорову Филиппу Бедросовичу о взыскании одного рубля в качестве морально вреда было отказано», — отметили в суде.

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В начале февраля православный активист подал иск на Киркорова из-за того, что его чувства оскорбил музыкальное представление артиста с крестом.

Адвокат и правозащитник музыканта Александр Добровинский в беседе с «360» заявил, что подобные судебные процессы только подтверждают популярность короля поп-музыки. Творчество Киркорова не оставляет слушателей равнодушными. Добровинский выразил уверенность, что номер с крестом стал ярчайшим. Правозащитник обещал «отбить» иск. Но слова о выступлении останутся надолго, добавил он.

Киркоров уже извинялся за выступление с крестом, на который залез во время номера под песню «Мария Магдалена» на своем концерте. Артист пояснил, что не ставил перед собой цель кого-то оскорбить.