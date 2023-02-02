Знаменитости 02 февраля 2023, 22:11 Суд рассмотрит иск активиста к Киркорову из-за клипа с крестом Таганский суд Москвы рассмотрит иск активиста к Киркорову из-за клипа с крестом 15 марта РИА «Новости»

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Православный активист Михаила Феодориди подал иск на артиста Филиппа Киркорова из-за оскорбления религиозных чувств в музыкальном клипе с крестом. Таганский суд Москвы рассмотрит иск в марте, сообщил ТАСС.

Феодориди требует компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей.

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«Суд принял иск к рассмотрению, первое заседание назначено на 15 марта», — сказал источник агентства.

Известный адвокат и защитник Киркорова Александр Добровинский в беседе с «360» отметил, что такие иски подтверждают популярность артиста. Творчество певца не оставляет людей равнодушными. По мнению правозащитника, номер с крестом стал ярким. Иск Добровинский планирует «отбить», тогда как слова о номере останутся надолго.

Сам Киркоров еще в мае 2022 года извинился за историю с крестом, на котором он появился во время выступления с песней «Мария Магдалена». По его словам, перед номером не ставили цели кого-то оскорбить, не было никакого кощунственного умысла. Песня же посвящена матери артиста.