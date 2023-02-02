Эксклюзив 02 февраля 2023, 12:08 Православные активисты потребовали с Киркорова миллион рублей за танцы на кресте Адвокат Добровинский: от нового иска Киркоров отобьется, а слава о номере останется надолго РИА «Новости»

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С певца Филиппа Киркорова захотели взыскать компенсацию за моральный вред из-за его выступления с крестом. Коллективный иск подал основатель и руководитель общественной православной организации «Мирный воин» Михаил Феодориди.

На странице организации во «ВКонтакте» опубликовали видеообращение Феодориди, в котором он обвинил правоохранительные органы в бездействии при получении жалоб на глумление Киркорова над крестом на концерте.

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«Сейчас принято два постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, одно из которых от 28 мая 2022 года, другое принято 12 октября 2022 года», — пояснил он.

По его словам, материал проверки состоит из 19 томов. Подавляющая часть — это обращения жителей со всей России по поводу поведения Киркорова, пояснил руководитель «Мирного воина».

Его возмутило, что Киркорова никто не допросил. По мнению активиста, полиция не сделала ничего, только отказалась возбуждать уголовное дело.

Целью подачи иска о возмещении морального вреда против певца активист назвал защиту православной веры и церкви от кощунственных посягательств. Феодориди отметил, что если дело выиграют, то это создаст почву для подачи новых исков от верующих, которых оскорбил Киркоров. Тогда артист поймет, что глумление над религией серьезно бьет по кошельку и репутации, добавил он.

Также Феодориди указал на то, что иск сможет привлечь внимание общественности к этому вопросу и создать атмосферу нетерпимости к подобному в будущем. По информации Mash, за моральный вред с певца хотят получить миллион рублей.

Активист уточнил, что дело передали в Таганский районный суд Москвы, но дата заседания пока еще не назначена.

Известный адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы Киркорова, в комментарии «360» заметил, что такие иски подтверждают только один факт — что певец все еще популярен, а его творчество не оставляет равнодушным.

«Отсюда и все эти жалкие попытки ввести запрет на его творчество в некоторых странах, иски от якобы неравнодушных поклонников и прочее и прочее», — добавил юрист.

По мнению Добровинского, номер на кресте был очень сильным и ярким, поэтому до сих пор не дает покоя активистам.

«Иск мы отобьем, а вот слава о номере Филиппа Бедросовича останется надолго. Ведь серость и обыденность никого не волнует и не интересует», — заключил он.

В мае прошлого года Киркоров уже извинялся в соцсетях перед теми, кого оскорбил его номер с крестом. Артист подчеркнул, что в номере на песню «Мария Магдалена» не было никакого кощунственного умысла, а сама композиция посвящена его матери.