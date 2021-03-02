Суд оставил советника главы Роскосмоса Сафронова за решеткой еще на 2 месяца

Лефортовский суд Москвы продлил арест советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова по делу о госизмене до 7 мая. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемому Сафронову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, до 7 мая», — сообщили в пресс-службе суда.

Бывшего корреспондента изданий «Коммерсант» и «Ведомости» и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года. Его арестовали по подозрению в государственной измене и отправили в СИЗО «Лефортово». По версии следствия, Сафронов мог передать секретные сведения спецслужбам Чехии. Он не согласен с этим обвинением.

Следователи собрали материалы, в которых говорится, что советник руководителя Роскосмоса сливал конфиденциальную информацию через свой персональный компьютер и использовал для шифрования программу VeraCrypt, а в качестве паролей — отрывки из книги историка Роя Медведева на английском «Путешествие через эру Ельцина».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что дело Сафронова никак не связано с его журналистской деятельностью. По словам российского лидера, расследование относится к периоду его работы в правительстве и Роскосмосе.