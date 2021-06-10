Суд оштрафовал Facebook на 17 млн рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал Facebook еще на 17 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

На сегодняшнем заседании было рассмотрено четыре протокола Роскомнадзора. Санкции по двум из них составили по пять миллионов рублей. За еще одно нарушение компания была оштрафована на четыре миллиона рублей. Штраф по четвертому протоколу составил три миллиона рублей.

В конце мая Facebook оштрафовали на 26 миллионов рублей. Причиной также стало неудаление незаконной в России информации.

О том, что соцсеть будет привлечена к административной ответственности, Роскомнадзор заявлял еще в феврале. В ведомстве предупредили, что аналогичная участь ждет «ВКонтакте», Telegram, «Одноклассники», Twitter и YouTube, если те будут игнорировать нормы законодательства.

В начале мая РКН сообщил о возможных штрафах для Google и Twitter после их отказа удалить запрещенную информацию. В том же месяце Google впервые подал иск против Роскомнадзора. Компания была недовольна требованиями удалить 12 ссылок в YouTube с информацией о митингах в январе 2021 года.