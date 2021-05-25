Суд в России оштрафовал Facebook на 26 млн рублей

Суд в России оштрафовал Facebook на 26 миллионов рублей за отказ удалять запрещенный контент. Об этом сообщило РИА «Новости».

Решение об этом было принято Таганским районным судом Москвы. Соцсеть была признана виновной в восьми правонарушениях, связанных с неудалением запрещенного законом контента.

По двум правонарушениям штраф составил по четыре миллиона рублей, в шести остальных — по три миллиона рублей. Общая сумма штрафа составила 26 миллионов рублей.

Сегодня же суд в Москве оштрафовал компанию Google. Причиной, как и в случае с Facebook, стал отказ удалить запрещенный контент. Размер взыскания составил четыре миллиона рублей. Затем компания получила еще одно взыскание на два миллиона рублей.

Требования оштрафовать Facebook в начале мая выдвинул Роскомнадзор. Тогда же регулятор попросил оштрафовать Googlе и Twitter.

В начале марта РКН составил протоколы об административном правонарушении в отношении Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников», Telegram и YouTube. В связи с тем, что эти ресурсы не удалили призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.