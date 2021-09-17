Суд обязал президента Индонезии улучшить состояние воздуха в столице

Президенту Индонезии было приказано очистить перенаселенную столицу страны Джакарту после того, как суд постановил, что лидер не выполнил права граждан на чистый воздух. Подали иск против президента Джоко Видодо 32 человека.

Иски были поданы также против министров здравоохранения, окружающей среды и внутренних дел страны и трех других местных губернаторов Джакарты, Бантена и Западной Явы. Об этом сообщило издание SkyNews.

Люди обвиняли политиков в халатности и загрязнении воздуха в столице Индонезии. Трое судей Центрального окружного суда Джакарты встали на сторону жителей и заявили, что семь должностных лиц должны принять серьезные меры, включая ужесточение правил качества воздуха, соблюдение правил, касающихся выбросов от автомобилей, предприятий и сжигания отходов, и просвещение общественности о правилах и рисках для здоровья.

При этом суд не признал действия подсудимых нарушением прав человека.

В Джакарте проживает более 10 миллионов человек, и уровень загрязнения воздуха регулярно превышает показатели, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. Участники кампании отметили, что большая часть загрязнения воздуха вызвана выхлопными газами и выбросами угольных электростанций.

Согласно данным Grееnреасе Юго-Восточной Азии, плохой воздух в городе является причиной гибели примерно 9700 человек с 1 января 2021 года. Это обошлось местной экономике примерно в 2,5 миллиарда долларов США.