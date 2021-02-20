Более 1300 жителей Джакарты эвакуировали из-за муссонных наводнений

Более 1300 человек покинули свои дома в Джакарте из-за наводнений, вызванных муссонными ливнями. Об этом сообщило агентство Reuters.

Власти города провели эвакуацию в южном и восточном районах, где живут 10 миллионов человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

В некоторых местах уровень воды поднялся до 1,8 метра. Люди вернутся в свои дома, когда уровень воды снизится, заявил губернатор Джакарты.

«Дожди прекратились, но вода в некоторых районах все еще влияет на жизнь Джакарты», — заявил он.

При этом наводнение не затронуло центр города, написало ИА НСН.

Индонезийское агентство метеорологии предупредило, что на следующей неделе дожди снова обрушатся на Джакарту. Непогода может сопровождаться грозами и штормовым ветром.