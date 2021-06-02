Индонезия запланировала открытие туристического коридора с Россией и другими странами

В Индонезии намерены открыть туристические коридоры с несколькими странами. В этот список входит Россия, Великобритания, Сингапур и Франция. Информация об этом появилась в газете The Jakarta Post.

«Правительство рассчитывает, что по мере улучшения ситуации вокруг пандемии коронавируса подобные механизмы туристических поездок будут открыты в кратчайшие сроки», — сказал министр туризма и креативной экономики Сандиага Уно.

Помимо вышеперечисленных стран, туда же вошла Бельгия, Вьетнам, Нидерланды. Уно считает, что такие механизмы должны гарантировать, что у всех иностранных туристов нет коронавируса и они готовы выполнять все предъявляемые местными властями требования. Однако пока неизвестно, каким конкретно будет порядок въезда людей из других стран.

Зимой прошлого года Джакарта ввела полный запрет на прибытие в страну иностранцев. За все время пандемии в Индонезии заразились новым вирусом более 1,8 миллиона человек, из которых свыше 50,7 тысяч скончались.

Со 2 июня Россия возобновит авиасообщение с Великобританией и еще восемью странами, а также увеличит на взаимной основе рейсы с Белоруссией. Ограничения на полеты в Турцию власти собираются продлить.