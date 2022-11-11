Общество 11 ноября 2022, 18:28 Суд назвал дату рассмотрения жалоб фигурантов дела о вымогательстве у главы «Ростеха» РЕН ТВ: Мосгорсуд рассмотрит жалобы на арест Суханова и Романовского 21 ноября РИА «Новости»

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Московский городской суд рассмотрит жалобы на арест коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского 21 ноября. Об этом РЕН ТВ сообщили в пресс-службе суда.

Задержанные проходят по делу вымогательства у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Сообщалось, что Суханова задержали в момент получения в руки 800 тысяч рублей. Суд арестовал его до 24 декабря.

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Кроме того, арестовали Романовского и администратора Telegram-канала «Тушите свет» Тамерлана Бигаева. Через данный ресурс у Чемезова вымогали денежные средства. Общая сумма финансовых требований составляла около 11 миллионов рублей.

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Днем 11 ноября в СМИ появилась информация, что владельцем канала «Тушите свет» является блогер и журналистка Ксения Собчак. Об этом в беседе с правоохранителями заявили Бигаев и Суханов, продемонстрировав договор с журналисткой о сотрудничестве. Они утверждают, что заполняли канал контентом по заявкам Собчак.

Сама блогер ранее заявляла, что не имеет никакого отношения к проекту.